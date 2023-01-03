MEVCUT DURUMDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

Mevcut duruma göre en düşük memur maaşı lise mezunu hizmetli için 10 bin 604 TL olurken en yüksek memur maaşı ise 38,058 TL Vali maaşı oldu. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.