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Memur maaş zammı açıklandı! En yüksek ve en düşük memur maaşı hesaplandı

Memur zammı 2023 TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla birlikte netleşti. Son hesaplamalarla birlikte en düşük memur maaşı 10 bin lirayı, en yüksek memur maaşı ise 38 bin lirayı aştı. İşte TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda 2023 Ocak zammı sonrası memur zammı oranı

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  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    Memur zammı Ocak 2023 için geri sayımda sona gelindi. Aralık 2022 enflasyon artış oranının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur zam oranı da netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyonu baz alınaral 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranının bu farka eklenmesiyle memur maaşları belli olmuş oldu.
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    6 AYLIK ENFLASYON FARKI

    Aralık ayı enflasyon farkı açıklandı. Buna göre enflasyon Temmuz ayından itibaren yüzde 15,40 oranında arttı. 
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    Memur maaşları ise yüzde 1,10'luk toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 16,50 oranında zamlandı.

     
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.

     
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

    MEVCUT DURUMDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

    Mevcut duruma göre en düşük memur maaşı lise mezunu hizmetli için 10 bin 604 TL olurken en yüksek memur maaşı ise 38,058 TL Vali maaşı oldu. Ancak olası bir refah payı artışı kararı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.
  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI! Son dakika: En düşük memur maaşı 10 bin lirayı şatı! Memur maaşları Ocak 2023

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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