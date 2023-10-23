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        Haberler Gündem MEMUR ZAMMI HESAPLAMA | 2024 Ocak en düşük öğretmen, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı tahminleri

        Memur zammı belli oluyor! Ocak 2024 memur maaş zammı tahminleri

        Memur maaş zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı ile belirlenecek emekli memur ve memur zammı için veriler netleşmeye başladı. Memur maaş zammında enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranı hesaba katıldığında 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Bu kapsamda gözler "2024 Ocakta en düşük öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, memur zammı ile ilgili son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:52
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        1

        Milyonlarca kamu çalışanının yakından takip ettiği memur maaş zammı için veriler netleşmeye başladı. Konuyla ilgili son olarak Bakan Işıkhan "Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, 2024 Ocakta en düşük öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        2

        MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

        Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

        Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        3

        ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

        Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        4

        BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

        5

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA!

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.

        6

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin: Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        7

        BAKAN IŞIKHAN: MEMURLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

        Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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        "YENİ MÜJDELER VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kurultayı’ndaki konuşmasında emekli aylıklarına yapılacak refah zammıyla ilgili mesajlar verdi. Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz” dedi.

        9

        OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

        Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

        Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.

        Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.

        Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.

        Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

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        OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

        Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

        Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

        Memur maaşları ne olacak?

        Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Hizmetli 15/1 20.377 29.899
        Memur 12/1 21.278 31.221
        Memur 9/1 21.310 31.269
        Teknisyen 9/1 21.916 32.157
        Öğretmen 8/1 23.378 34.303
        İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
        Şef 4/1 22.758 33.393
        Polis 8/1 28.620 41.994
        Hemşire 8/1 25.088 36.811
        Müdür 4/1 27.326 40.096
        Mühendis 8/1 28.578 41.932
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
        Daire Başkanı 47.469 69.651
        Genel Müdür 61.619 90.413
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

        *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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