Memur zammında son gelişmeler: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıla az bir zaman kala, kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranları gündemdeki yerini koruyor. Öğretmen, doktor, mühendis ve polis gibi milyonlarca memur, yeni yıl maaş artışlarını merakla bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı maaşlara yansıyacak. Özellikle son beş aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla, yeni maaş tahminleri şekillenmeye başladı. Peki, 2025'te en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve zam oranı yüzde kaç olarak belirlenecek? İşte memur zammında son durum...
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranları, kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Hemşire, öğretmen, polis ve doktorlar için maaş artışları, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarıyla netleşecek. Açıklanan beş aylık enflasyon verileri, 2025 yılı maaş beklentilerini şekillendirmeye başladı. Memur maaş zammı hesaplamaları hız kazanırken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı sorusu da gündemde. İşte yeni yılla birlikte belirlenmesi beklenen maaş zam oranları ve detaylar...
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.
Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.