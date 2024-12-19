Memur zammında son durum: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak zam oranları en çok merak edilen konulardan biri haline geldi. Öğretmen, hemşire, polis ve doktor gibi milyonlarca memur, 2025 yılında maaşlarında gerçekleşecek artışı heyecanla bekliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılması bekleniyor. Açıklanan beş aylık enflasyon verileri, maaş artışlarına dair tahminleri güçlendirirken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. Peki, 2025'te en düşük memur maaşı ne kadar olacak ve zam oranı yüzde kaç olarak belirlenecek? İşte memur zammı son dakika gelişmeleri...
2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranları, kamu çalışanlarının gündemindeki en sıcak konu olmaya devam ediyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının belirleyeceği yeni maaşlar, özellikle son beş aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla daha net bir şekilde şekillenmeye başladı. Hemşireden polise, öğretmenden doktora kadar tüm memurlar, yeni yılda maaşlarının ne kadar artacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Hükümetin zam oranlarına dair açıklama yapması beklenirken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı şimdiden büyük bir merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.