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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşına enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek?

        2024 Temmuz memur zammı hesaplama tablosu: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur maaş zamlarında gözler 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, memur maaş zammı büyük oranda netlik kazanmış olacak. Memur ve memur emeklisi maaşı, yüzde 10 toplu sözleşme zammının yanında, 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirlenecek. İşte 2024 Temmuz en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:58
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        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirlenen memur maaşında, zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile açıklık kazanacak. Bilindiği gibi ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 liraya yükseltimişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2024 Temmuz memur maaş zammı hesaplama tablosu...

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        MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

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        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

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        Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.

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        5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

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        TÜİK 2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.

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