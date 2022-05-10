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Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da zamlanacak mı?

Enflasyon rakamlarının artması hayat şartlarını zorlaştırırken, memurlar memur maaşına zam gelecek mi sorusunu sormaya başladı. Milyonlarca memur yılın ikinci yarısında memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da zamlanacak mı gibi sorularının yanıtını aradı. Memur zammı için heyecanlandıran açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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    Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?

    Memurlar ve emekliler gözünü Temmuz ayında yapılması gündeme gelen memur zammına çevirdi. Yapılması beklenen ara zam için Temmuz ayı işaret edilirken memur ve emekliller Temmuz ayını beklemeye başladı. Memur zammı için heyecanlandıran açıklama AK Parti kanadından geldi. Peki 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da zamlanacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
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    Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?

    MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Henüz ne kadar zam yapılacağı netleşmedi. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 48,69, şubat ayında enflasyon yüzde 54.44, mart ayında yüzde 61.14 oldu. Temmuz ayında haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakam netleşecek.
  • 03
    Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?

    MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

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