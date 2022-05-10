Memurlar ve emekliler gözünü Temmuz ayında yapılması gündeme gelen memur zammına çevirdi. Yapılması beklenen ara zam için Temmuz ayı işaret edilirken memur ve emekliller Temmuz ayını beklemeye başladı. Memur zammı için heyecanlandıran açıklama AK Parti kanadından geldi. Peki 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da zamlanacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde...