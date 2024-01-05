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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Memur zammı ile yeni maaş tablosu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira oldu? Öğretmen, hemşire, polis memur maaş zammı - Merak Edilenler Haberleri

        Memur zammı ile yeni maaş tablosu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar oldu?

        Memur zammı oranı 3 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Yılın ilk yarısında uygulanacak memur maaş zammı yüzde 49.25 olarak belirlenmesiyle yeni zamlı memur maaş tablosu netleşti. Milyonlarca kamu çalışanı "2024 Ocak'ta en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Ocak 2024 zamlı yeni memur maaş tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 00:33 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:33
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        1

        Zamlı memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak ocak zammı belli oldu. Peki, 2024 Ocak'ta en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı memur maaşı tablosu...

        2

        2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU!

        TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.

        3

        MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

        Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

        4

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

        5

        OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

        Memur maaşları ne olacak?
        Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Hizmetli 15/1 20.377 30.413
        Memur 12/1 21.278 31.757
        Memur 9/1 21.310 31.806
        Teknisyen 9/1 21.916 32.709
        Öğretmen 8/1 23.378 34.892
        İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
        Şef 4/1 22.758 33.967
        Polis 8/1 28.620 42.715
        Hemşire 8/1 25.088 37.444
        Müdür 4/1 27.326 40.785
        Mühendis 8/1 28.578 42.652
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
        Daire Başkanı 47.469 70.848
        Genel Müdür 61.619 91.966
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
        Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır
        6

        MEMURA SEYYANEN ZAM DEVAM EDECEK Mİ?

        Temmuz ayında maaş zamları yapılırken memur maaş zammında genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce sadece meslekler itibarıyla münferit olarak ilave ödemeler gündeme geliyordu. Temmuz ayında ise tüm memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Sosyal medyada seyyanen zammın sadece 2023 yılına özgü tek seferlik zam olduğu, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ereceği, devam edip etmeyeceğinin belli olmadığı, devam edecekse hangi oranda artırılacağı şeklinde yorumlar, tartışmalar yaşanıyor.

        7

        SEYYANEN ZAM KALICI OLACAK

        Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

        Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.

        Ocak ayından itibaren ise seyyanen zam tutarı brüt 12.147 TL’ye çıkacak. Bundan 92 TL damga vergisi kesilecek. Net olarak 12.055 TL olarak ödenecek.

        8

        MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?
        (TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
        Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
        Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
        Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
        Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
        Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
        Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
        Mühendis (1/4) 14.809 22.103
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
        Profesör (1/4) 25.678 38.324
        İmam-hatip 14.791 22.076
        Avukat (1/4) 14.791 22.076
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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