Memur zammı ile yeni maaş tablosu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, polis memur maaş zammı - Merak Edilenler Haberleri

Memur zammı ile yeni maaş tablosu: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Öğretmen, hemşire, polis memur maaş zammı - Merak Edilenler Haberleri

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Zamlı memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına yapılacak ocak zammı belli oldu. Peki, 2024 Ocak'ta en düşük öğretmen, polis, doktor, hemşire memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, zamlı memur maaşı tablosu...