Haberler Gündem Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak?

Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak? Memur zammı için kritik 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Bilindiği gibi memur maaşlarına yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen artış ile en düşük memur maaşı 22 bin TL yükseltilmişti. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları belli oldu. Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 47.83'e yükselirken, aylık yüzde 9,49 oldu. İşte 2024-2025 memur maaşları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 19:22 Güncelleme: 03.08.2023 - 19:22 facebook

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Memur maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme toplantıları 1 Ağustos itibarıyla başladı. Peki, "Memur zammı ne kadar olacak? 2024-2025 memur maaşları ne zaman belli olacak?" İşte memur maaş zammı hesaplama tablosu...

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MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi paylaştı. Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi. Yalçın, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" ifadelerini kullandı.