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Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu

Memur maaş zammı netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte memur zammının belli olması için son aya girilmiş oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayı memur zammı belli olmuş olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen en düşük memur maaşı açıklaması ek zam ihtimalini de beraberinde getirdi. İşte merak edilen detaylar...

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  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayı başında 6 aylık enflasyon oranın açıklanmasının ardından beklenen memur zammı artış oranı belli olacak. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olcak? İşte mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zammıyla ilgili son tahminler...

     
  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

     
  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

     
  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

     
  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ŞU ANDA 12 BİN 632 LİRA

    En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL olması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam gelmiş olacak.

     
  • Memur zammı netleşiyor! 2023 Temmuz ayı memur zammı ile ilgili son tahminler belli oldu! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

    YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayındaa yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak bulunuyor. Memur maaşı zammı ile ilgili tahminler geliyor. Tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi bekleniyor.

     

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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