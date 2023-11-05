MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | 2024 Ocak öğretmen, doktor en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı tahmini

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA | 2024 Ocak öğretmen, doktor en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur maaş zammı tahmini

Memur maaş zammında son durum araştırılıyor. Maaş zamlarında artık son 2 aylık döneme girildi. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte memur zammında 4 aylık oran netleşti. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur maaşlarının tahmini ne kadar olacağını açıkladı. Peki, 2024 Ocak zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.