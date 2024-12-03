Memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Ocak memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. 5 aylık enflasyon farkı belli olurken, bu veriler doğrultusunda memur maaşına toplu sözleşme zammı ile yüzde kaç geleceği netlik kazanmaya başladı. Hatırlanacağı gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Ocak memur maaş zammı hesaplama formülü...
Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur zammı hesabı yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur'da yüzde 14,58, memur ve emekli memur aylıkları için yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti
2025 OCAK EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak Ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.
Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.