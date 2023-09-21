MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan rakamı açıkladı! 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak, memur zammı ne zaman belli olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Bakan Işıkhan rakamı açıkladı! 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak, memur zammı ne zaman belli olacak?

Memur zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK emekli ve memur zammının belirlenmesinde kritik öneme sahip enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Memur zammının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı belirleyici olacak. Peki, "Ocak 2024 en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak?" İşte memur zammı tablosu...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.