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Memur temmuz maaşı zammı ne kadar oldu ve yüzde kaç zam geldi?

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Son yasal düzenleme ile en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseleceği açıklanmıştı. Kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Diğer memur maaşları da enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen artışlar ile kesinlik kazanacak. İşte memur maaş zammı hakkında güncel gelişmeler...

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  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam netleşti. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammında son durum...
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

    HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

    TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92 yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

    MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

    EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

    Seçimden önce verilen vaat uyarınca en düşük memur maaşı 22.017 TL’ye çıkartıldı. En düşük memur maaşında aile yardımı almakta olan memur dikkate alındı. Böylece en düşük memur maaşı 10.169 TL arttı ve toplam zam oranı yüzde 86 oldu. En düşük memur maaşı olarak bekâr memur maaşı dikkate alınsaydı, maaşları 11.536 TL artacaktı ve zam oranı yüzde 110 olacaktı.

    Yapılan bu düzenlemeyle toplam maaş zammı 8/1’indeki öğretmende yüzde 80, hemşirede yüzde 73, poliste yüzde 64, mühendiste yüzde 64, daire başkanında yüzde 42, genel müdürde yüzde 35 olarak gerçekleşti.

    Seyyanen zamla memur maaşları ne olacak?
    Birim: TL Mevcut maaş Temmuz maaşı Maaş zammı tutarı
    (*) En düşük memur maaşı 11.848 22.017 10.169
    Hizmetli 15/1 10.464 20.376 9.912
    Memur 12/1 11.230 21.277 10.047
    Memur 9/1 11.258 21.309 10.052
    Teknisyen 9/1 11.773 21.915 10.142
    Öğretmen 8/1 13.017 23.377 10.360
    İmam - Hatip 8/1 12.783 23.102 10.319
    Şef 4/1 12.489 22.757 10.268
    Polis 8/1 17.476 28.619 11.143
    Hemşire 8/1 14.471 25.087 10.616
    Müdür 4/1 16.376 27.325 10.950
    Mühendis 8/1 17.440 28.577 11.137
    İlçe Müdürü 4/1 19.481 30.976 11.495
    Daire Başkanı 33.511 47.468 13.957
    Genel Müdür 45.548 61.618 16.070
    (*) Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

     
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

    SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

    Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

    Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

     
  • MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memurların maaş zammı oranı açıklandı! 2023 Memur Temmuz maaşı zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

     

    Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
    Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
    Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729
    Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183
    Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
    Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
    Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910
    Mühendis (1/4) 11.848 13.927
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
    Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
    Profesör (1/4) 20.542 24.147
    İmam-hatip 11.833 13.910
    Avukat (1/4) 11.833 13.910
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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