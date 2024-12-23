Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile ne kadar zam geleceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...