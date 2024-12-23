Memur zammında gözler enflasyon farkında! Memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammında gözler aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre memur zammı hesabı yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile Temmuz-Ocak dönemi en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte Ocak 2025 memur zammı hesaplama tablosu...
Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile ne kadar zam geleceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Temmuz Ocak dönemi için 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?
Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.