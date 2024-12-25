Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA OCAK 2025| En düşük memur maaşı ne kadar olacak, toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne zaman açıklanacak?

        Memur zammında gözler 6 aylık enflasyon farkında 2025: Memur maaşı ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler, emekli ve memur maaş zamlarına çevrildi. Memur maaşı bilindiği gibi, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla memur maaşında zam hesabı yapılmaya başlandı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte Ocak 2025 memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 19:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur maaşında gözler aralık ayı enflasyon oranlarında. Hatırlanacağı gibi Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak uygulanmaktadır. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?" İşte memur maaş zammına ilişkin detaylar...

        2

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

        Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak belirlenmişti.

        3

        5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        4

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

        5

        YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

        Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.

        6

        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

        Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

        7

        MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ

        Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Putin: Barış görüşmelerine hazırız
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        Muslera'dan sözleşme kararı!
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        İsrail'den Yemen'e saldırı
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Mauro Icardi'ye İspanyol kancası!
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        Fransız uçaklarından Rus uçağına önleme
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Azerbaycan: Uçak Rus sistemi tarafından düşürüldü
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        Kedi sandılar maymun çıktı!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?