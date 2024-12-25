Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak memur maaşında gözler aralık ayı enflasyon oranlarında. Hatırlanacağı gibi Temmuz Ocak dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL olarak uygulanmaktadır. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?" İşte memur maaş zammına ilişkin detaylar...