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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MEMUR ZAMMI SON DURUM: Bakan Şimşek'ten memur maaş zammı için kritik açıklama! Ocak 2024 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2024 Ocak memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Memur maaşı ve memur emeklisi için 2024'ün ilk 6 ayında yapılacak zam oranı toplu sözleşme zammı ile belli olurken, gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında en düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zam ile 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 liraya yükselmişti. İşte 2023 Ocak memur maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:01
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        1

        Memur maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliğine gidileceğini vurgularken, emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enlasyon rakamları baz alınarak belirleneceği açıkladı. Temmuz Aralık dönemine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasının ardından memur maaşı hesaplamaları hız kazanacak. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak memur maaşına ne kadar zam gelecek?" İşte zamlı memur maaşları...

        2

        BAKAN AÇIKLADI: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SİSTEM!

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.

        3

        İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

        4

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

        5

        MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME KARARI RESMİ GAZETE'DE

        AA'da yer alan habere göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        6

        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

        Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.

        Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

        7

        OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?

        Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.

        Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.

        Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.

        Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.

        Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.

        Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.

        8

        OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

        Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

        Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

        Memur maaşları ne olacak?

        Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Hizmetli 15/1 20.377 29.899
        Memur 12/1 21.278 31.221
        Memur 9/1 21.310 31.269
        Teknisyen 9/1 21.916 32.157
        Öğretmen 8/1 23.378 34.303
        İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
        Şef 4/1 22.758 33.393
        Polis 8/1 28.620 41.994
        Hemşire 8/1 25.088 36.811
        Müdür 4/1 27.326 40.096
        Mühendis 8/1 28.578 41.932
        İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
        Daire Başkanı 47.469 69.651
        Genel Müdür 61.619 90.413
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

        *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        9

        EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

        Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
        Müsteşar (1/1) 35.911 52.693
        Genel müdür (1/1) 31.784 46.636
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.301
        Öğretmen (1/4) 14.791 21.703
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 30.727
        Başkomiser (1/4) 14.791 21.703
        Polis memuru (1/4) 14.791 21.703
        Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 21.703
        Mühendis (1/4) 14.809 21.730
        Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.601
        Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.075
        Profesör (1/4) 25.678 37.677
        İmam-hatip 14.791 21.703
        Avukat (1/4) 14.791 21.703
        En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.491

        *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

        Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

        2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

        Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

        En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
        SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
        SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

        *Ek ödeme dahil

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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