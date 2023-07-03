Memur maaş zammında son viraja girildi. 6 aylık enflasyon oranının büyük önem arz ettiği maaşlar için 3 Temmuz'a kilitlenilmişti. Ancak 3 Temmuz'da açıklanması beklenen Haziran ayı enflasyon verilerinin 5 Temmuz'da duyurulacağı belirtildi. Gözler ise bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte, 2023 memur zammı ile ilgili son bilgiler...