MEMUR ZAMMI SON DURUM | Ocak ayı 2024 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI SON DURUM | Ocak ayı 2024 En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Memur maaş zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin yaptığı açıklama gündemde geniş yer bulurken, memur maaşı hesaplamaları yapılmaya başlandı. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak?" İşte 2024 Ocak memur maaş zammı tahminleri...

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.