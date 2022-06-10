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Memur zammı Temmuz 2022: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla gözler memur maaş zammına çevrilmiş durumda. Her sene Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık enflasyon ve toplu sözlü oranına göre belirlenen memur zammı için geri sayım başlamış durumda. İşte memur zammı Temmuz 2022 beklentisi...

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    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?

    Mayıs ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur maaş zammına ilişkin son durum gündeme geldi. 2022 yılının ilk 5 ayının verilerine göre enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. 5 aylık enflasyon farkı ise 28,14 olarak hesaplandı. Peki, memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte memur maaş zammı 2022 hakkında merak edilen detaylar...
  • 02
    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zammın 7.5 puanını toplu sözleşme zammı oluşturuyor. Memur maaşlarına zam yapılırken, yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammına göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak, bunun üzerine yılın ikinci yarısı için geçen yıl toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 7 zam yapılacak. Buna göre, haziran ayında enflasyonun sabit kalması halinde memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 35 oranında zamlanacak.

    Aile ödenekleri dahil en düşük memur maaşı 6 bin 341 liradan 8 bin 560 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 5 bin 790 liraya yükselecek.
  • 03
    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?
    Beş aylık enflasyona göre memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Mayıs
    Vali 23.581 31.834
    Genel müdür (1/4) 20.480 27.648
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.623 11.641
    Memur (Lise - 15/1) 5.976 8.068
    Öğretmen (9/1) 6.633 8.955
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.222 19.200
    Başkomiser (8/1) 9.466 12.779
    Polis memuru (11/1) 8.668 11.702
    Uzman doktor (7/4) 10.574 14.275
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.434 10.036
    Mühendis (8/1) 9.178 12.390
    Teknisyen (Lise - 13/1) 6.256 8.446
    Araştırma görevlisi (8/1) 9.450 12.758
    Vaiz (Lisans - 9/1) 6.821 9.208
    Avukat (9/1) 8.585 11.590
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.570 7.520
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • 04
    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?

    19 YILIN HAZİRAN AYI ENFLASYONUNA GÖRE ZAM NE OLABİLİR?

    TÜFE, son 19 yılın haziran ayında ortalama yüzde 0.18 oranında arttı. Sekiz yılın haziran ayında enflasyon düşerken, 11 yılın haziran ayında artış kaydetti. 2017 yılı öncesindeki artışlar yüzde 1’in altında kalırken, 2018’de yüzde 2.61, 2021 yılında da yüzde 1.94 oranında artış oldu. Son dört yılın haziran ayı ortalaması ise yüzde 1.43 olarak gerçekleşti.

    Bu yıl haziran ayına elektrik ve doğal gaz zamlarıyla girdiğimizden, akaryakıt zamları da devam ettiğinden dolayı haziran ayı enflasyonunun negatif çıkma olasılığı çok düşük görünüyor.
  • 05
    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?

    Haziran enflasyonu son 19 yılın ortalamasında çıkarsa temmuzda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 35.89, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 35.26 oranında zam yapılacak.
  • 06
    Memur zammı Temmuz 2022: Gözler 6 aylık enflasyon farkında! Emekli memur ve memur maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç ve ne zaman belli olur?

    Haziran ayı enflasyonu son 4 yılın ortalaması düzeyinde gerçekleşirse bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 36.93 oranında zam gündeme gelecek.

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