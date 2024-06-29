Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca memur ve memur emeklisinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirlenen memur maaşında, zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ile açıklık kazanacak. Bilindiği gibi ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 liraya yükseltimişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2024 Temmuz memur maaş zammı hesaplama tablosu...