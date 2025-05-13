Memur zammı hesaplama Temmuz 2025: Memur maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış oldu. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılan memur maaşı, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklık kazanacak. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2025 Temmuz tahmini memur maaşı hesaplama tablosu...
Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 4 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, memur maaşı hesaplamarı hız kazandı. Bilindiği üzere ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 19.616 liraya yükseltildi. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı ne zaman belli olacak? Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
2025 NİSAN ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
2025 Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte emekli aylıkları ve memur maaşlarında enflasyon farkı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında dört aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak gerçekleşti.
Memur maaşlarında ise enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.
Mayıs ve haziran ayında enflasyon sıfır olsa bile memur maaşlarında yüzde 12,29 oranında zam yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artacak.
Memur maaş zammı mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.
İşte Habertürk ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç konuya ilişkin kaleme aldığı yazı...
MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK
Yapılacak artışa rağmen temmuz ayındaki memur maaş zammı enflasyonun altında kalacak. Memurların maaş zammı geçen yılın temmuz ayından beri enflasyonun altında kalıyor.
Geçen yıl ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 24,73 olurken, memurların maaş zammı yüzde 19,31’de kaldı. Memur maaş zammı enflasyondan 5,42 puan daha düşük oldu.
2024’ün temmuz – aralık döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oranında çıkarken, memurların maaş zammı yüzde 11,54 olarak gerçekleşti. Memurlar ocak ayında da enflasyonun 4,21 puan altında zam aldılar.
Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında da memurların maaş zammı enflasyonun 1,07 puan altında kalacak.
MEMUR VE EMEKLİNİN GERÇEK ENFLASYONU DAHA YÜKSEK
Dört aylık enflasyon her ne kadar yüzde 13,36 olarak gerçekleşti ise de işçi, memur, emeklinin bütçesi içinde önemli yer tutan temel ihtiyaç maddelerinin fiyatı daha fazla arttı. Dört aylık enflasyon meyvede yüzde 40,52, kirada yüzde 22,02, konutlardaki elektrik, su ve doğalgazda yüzde 19,95, süt, peynir, yumurtada yüzde 16,78, ekmekte yüzde 16,18, ette yüzde 15,84, gıda ve alkolsüz içecekte yüzde 14,69 oranında arttı.
Sebzede enflasyon yüzde 0,54 oranında geriledi. Ulaştırma ise yüzde 11,74 ile ortalama enflasyonun altında kaldı.