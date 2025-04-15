Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı gibi ocak ayında, en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı ise 17.587 TL’den 19.616 TL’ye yükseltilmişti. Bu kapsamda yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre yeniden belirlenen memur zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Memura enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek? 2025 memur maaşında zam senaryoları...