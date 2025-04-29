Memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memur maaşı ne kadar olacak?
Mart ayı enflasyon verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aylık bazda enflasyonun yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 olduğunu duyurdu. Emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bilindiği gibi memur maaşı zammı toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak belirlenmektedir. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memura 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz memur zammı hesaplama...
Memur maaş zamında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Memur zammında gözler nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Hatırlanacağı gibi ocak ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL olarak yeniden belirlenmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak? Temmuzda memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
ENFLASYON ORANLARI TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANDI!
TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 38.10, aylık olarak ise yüzde 2.46 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 51.26 olarak hesaplandı. Böylece yıllık enflasyonda 10 ay üst üste düşüş kaydedildi.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,10 oldu. Enflasyona en yüksek katkı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelirken, zam şampiyonu patates oldu
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025 TEMMUZ?
Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa, enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam yapılacak.
Memur maaş zammı nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2025 OCAK?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıktı. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükseldi.