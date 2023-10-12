Memur zammında 3 aylık oran belli oldu! 2024 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Memur zammında 3 aylık oran belli oldu! 2024 Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarının yanı sıra; evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli maaşı da artış gösterecek. AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli, memur maaşlarına ilişkin konuşması dikkat çekti. Emekli memur maaşlarına ilişkin çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan 3 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurların alacağı zam oranı şimdiden 35,73 oldu. İşte 2024 Ocak memur maaş zammına ilişkin merak edilenler...

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

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ÜÇ AYLIK MEMUR ZAMMI 35,73 OLDU!

Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.