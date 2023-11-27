MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2024 memur ocak zammı hesaplama tahminleri

MEMUR ZAMMINDA SON DURUM | 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2024 memur ocak zammı hesaplama tahminleri

Memur maaş zammı ise son 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri, 4 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon rakamları öncesi yeniden gündeme geldi. Bu bağlamda gözler "2024 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorularına çevrildi. İşte, memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

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MEMURLARIN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.077 TL seyyanen zam yapıldı. Temmuz ayında toplu sözleşme zammı ise yüzde 6 oldu. Yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı maaş zammına yansıtılacak. Buna göre, dört aylık dönemde memur maaşları için yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı doğdu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Önceki raporda yüzde 58 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’a (OVP) paralel olarak yüzde 65’e çıkartıldı.

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67.22’den yüzde 68.01’e çıktı.

Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşebilmesi için kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun yüzde 3.15 düzeyinde kalması gerekiyor.