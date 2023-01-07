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Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! İşte 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti

Memurların yemek ücretleri, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından gündeme geldi. Yüzde 30 oranında zam alan memurların öğle yemeği ücretleri belirlenirken yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı personelden kesilecek. İşte, Memurların yemek ücretlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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HABERTURK.COM / AA
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaş zammı oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre sözleşmeli ve kadrolu memurun yemek ücretlerine yüzde 84 zam geldi. Yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı personelden alınacak. Binlerce memurun gündeminde "Kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yer alıyor. İşte, memurların yemek ücretleri hakkında merak edilen detaylar...
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğle, 2023 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    BÜTÇEDEN KARŞILANMAYAN KISIM PERSONELDEN ALINACAK

    Buna göre, yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    MEMURLARIN YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    15 Ocak 2023'ten 14 Ocak 2024'e kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile 18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Bu çerçevede, günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 3,81 lira, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 6,48 lira, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 8,05 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 10,43 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 13,89 ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,55 lira olarak tahsil edilecek.
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 9 bin 730 liraya kadar (9 bin 730 lira dahil) olanlardan günlük 4,64 lira, 16 bin 420 liraya kadar (16 bin 420 lira dahil) olanlardan günlük 8,05 lira, 22 bin 685 liraya kadar (22 bin 685 lira dahil) olanlardan günlük 14,61 lira, 22 bin 685 liranın üzerinde olanlardan günlük 18,59 lira yemek bedeli alınacak.​​​​​​​
  • Memurların yemek ücretlerine yüzde 84 zam yapıldı! Memur zammı sonrası 2023 yılı kadrolu ve sözleşmeli memurların yemek ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek.

    Tebliğ, 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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