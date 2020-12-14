Menajerimi Ara nefes kesen 16. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. İşte Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 17. yeni bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 17. BÖLÜM FRAGMANI

— STAR TV (@startv) December 13, 2020

MENAJERİMİ ARA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır.

Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır. Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer.

Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.