Menajerimi Ara nefes kesen 18. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 19. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans’ta durumlar kötüye giderken, Mayda’nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur.

Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle’yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir’i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans’ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur.

Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.