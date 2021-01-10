Menajerimi Ara nefes kesen 20. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 21. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıraç’ın, Dicle’nin babası olduğu gerçeğini açıklaması Ego Ajans’ta bütün taşları yerinden oynatır. Mayda ve Beren’le yüzleşen Kıraç’ın tek sınavı ailesi değildir. Serkan’ın köşeye sıkıştırmasıyla Kıraç’ın ajanstaki geleceği tehlikeye girer.

Yaşananlardan sonra herkesin büyük tepkisiyle karşılaşan Dicle, bir yandan babası Kıraç’ı ayağa kaldırmaya çalışırken diğer yandan kendisini de tehlikeye attığı büyük bir mücadeleye girer. Barış, bu mücadelede Dicle’nin en büyük destekçisi olur.

Emir ise Dicle’yle ilgili fark ettiği gerçeklerin etkisiyle geleceğini belirleyecek bir adım atar. Feris’in içinde bulunduğu durum onu hayatta en büyük korkusuyla bir kez daha yüzleştirir. Herkes için yepyeni bir dönem başlarken Kıraç ve Dicle bir kez daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.