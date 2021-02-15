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Menajerimi Ara 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında! Menajerimi Ara 25. son bölüm

Menajerimi Ara dizisi 25. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Menajerimi Ara dizisinin son bölümüne Serdar Ortaç konuk oldu. Yeni bölümden ipuçları içeren ön izleme sahnesi yayınlandı. Menajerimi Ara 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında. Menajerimi Ara 25. son bölüm özeti...

Menajerimi Ara 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayında! Menajerimi Ara 25. son bölüm

Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Son bölümde; Serkan gerçeği öğreniyor. İşte Menajerimi Ara 26. yeni bölüm ön izleme sahnesi...

MENAJERİMİ ARA 26. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME SAHNESİ

MENAJERİMİ ARA 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çınar, ajanstaki muhbirin peşine düşerken, Feris, yeni öğrendiği sürpriz gerçekle baş etmeye çalışır. Bir yandan Mayda’yla boşanma sürecini tek başına kaldırmaya çalışan Kıraç, bir yandan da bir oyuncusunun sette çıkardığı krizleri çözmeye çalışır.

Dicle ve Barış ilişkilerini saklamakta giderek zorlansalar da Barış’ın geçmişine yapacakları küçük bir yolculukla aşklarının tadını çıkarmaya devam ederler. Feris ve Dicle oyuncuları Aslı Tandoğan’ı içine düştüğü zor durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yaparken ilginç yollara başvururlar.

Feris’in alacağı karar merakla beklenirken bir anda öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır. Dicle ve Barış için her şey yolunda giderken sürpriz bir ismin ilişkilerini öğrenmesi onlar için her şeyi değiştirecektir.

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