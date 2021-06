Ahsen Eroğlu

Dicle Ertem

Dicle, Antalya’da doğmuş büyümüş, doğduğu yere inat hayalleri büyük, akıllı, gözü kara bir genç kadın. Küçük, korunaklı bir hayat sürdüğünüzde kaosun dışında kalabilirsiniz, belki bu yüzden dünyaya bakışınız çok defa daha iyimser olur. Eh Dicle de ilk gençlik yıllarını böyle geçirdi, naïf değil ama tatlı bir iyimserliği, incelikli bir yabancılığı var büyük şehire. Üniversitede Sinema Televizyon okudu. Sinemaya tutkun, kendi çapında sağlam bir sinefil. Ama öyle sadece sanat sineması severim insanı değil, yeri geldiğinde Örümcek Adam da seyrediyor, 1950lerden bir tür sineması örneğine de meraklanıyor, “guilty pleasure’i” romantik komedi de seviyor. Sinema sevgisi ise çocukluğu boyunca Antalya Film Festivali zamanlarında gizliden gizliye babasını görmeyi umarak girdiği film kuyruklarından geliyor. O kuyruklar belki babasını vermedi ona ama karanlıkta perdeye yansayan ışıkta kendini buldu bir nevi Dicle. Sırf bu yüzden sinema okudu. Kendini oraya ait hissettiği için. Sınıf arkadaşlarının yüzde 95’inin aksine okulu bitirdiğinde ünlü bir yönetmen olmayı istemiyordu daha o zaman bile. Bu büyülü dünyanın bir parçası olmak yetecekti Dicle’ye, çünkü kendinin de farkında olduğu üzere tam olarak neyi ne kadar yapabileceğinin bilmiyor henüz. Yılmadan iyi olduğu şeyleri arıyor. Çalışkan biri. Kibirli değil, sinemacı olmak istiyor ama ona giden yolda mağazada sayım yapmak zorunda kalmaya da burun kıvırmıyor. Kendiyle barışık, barışık olamadığı tek konu var babası. Annesi Leyla’ya büyük bir hayranlık duyuyor, onun gibi güçlü, ayakları üzerinde durabilen biri olmak istiyor. Akdeniz sıcaklığı ve rahatlığı var onda da. Dicle, 22 yaşında daha, büyük hayalleri var ama hayat acemisi sayılır hala. Hiç gerçekten aşık olmadı mesela. Ufak tefek sevgilileri oldu ama gerçekten ayağının yerden kesildiği olmadı. Sorsan belki aşka inanmıyorum ben bile der. Yağmur’u görene kadar bekle Diclecik, o zaman öğreneceksin, karnında kelebekler uçması ne demekmiş… Bir evin bir kızı olarak büyüdü, her zaman çok sevildiğini bildi. Yine de bir yanı hep yarımdı. Annesi Leyla, babasızlığını kapatmak için ne gerekiyorsa yaptı. Evet Dicle’nin babası yok, var da yok yani. Babası Kıraç’ı en son 8 yıl önce gördü, 14 yaşındayken… Öncesinde de zaten senede en fazla bir hafta görüyordu. Kıraç üniversiteden mezun olduğunda Leyla ile evlenmeye hazırlanıyorlardı. Ama bu evlilik hiç gerçekleşemedi. Kıraç’a İstanbul’dan hayallerini süsleyen bir iş teklifi geldi ve o da arkasına bile bakmadan gitti. Leyla, bekar anne olmayı göze aldı ve Dicle’yi tek başına büyüttü. Kıraç’tan ne para istedi ne de soyadını. Kıraç’sa İstanbul’a gidişinin hemen arkasına Mayda ile evlendi… Leyla, kızının babasıyla mümkün olduğunca bir ilişkisi olmasını istediği için Kıraç, her sene Antalya Film Festivali’ne geldiğinde görüşmelerine ses çıkarmadı. Dicle’nin çocukluğunun en hüzünlü anıları bu günlere aittir. Aylar öncesinden o günün hayalini kurmaya başlardı küçük Dicle. Sırf bu yüzden festivalin tarihinin açıklanacağı günleri heyecanla beklerdi. Babasını göreceği günlerin gecesinde uyuyamazdı. Kıraç’sa bir vicdan azabının pençesinde, hep sıkışık zamanlarda ya bir film arasında ya bir toplantı öncesinde gelirdi. Elinde mutlaka birkaç hediye ile… Dicle önceleri havalara uçardı, babasıyla yediği yemeklere, ondan gelen hediyelere, sonra sonra değer görmeden geçen zamanı hediyelerin telafi edemeyeceğini anladı. 14 yaşındayken babasına festivaldaki bir çocuk atölyesine beraber gidip gidemeyeceklerini sordu. Oysa Kıraç kızıyla sadece yalnız olduğu yerlerde görüşmeye özen gösteriyordu, toplum içine karışamazlardı ya bir gören olsa ne diyecekti… Dicle bunu daha önce hiç fark etmemişti, doğru ya babasıyla köşe bucak uzak mekanlarda buluşur, yemek yer ayrılırlardı. Babasının başka bir hayatı olduğunu, kendisininse cılız bir vicdan azabı olduğunu o gün fark etti. Ondan sonra da bir daha babası ile görüşmedi. Babasının da bu konuda ısrarcı olduğu söylenemez. Belki içten içe Kıraç’ın ısrar etmesini, görüşmek için peşinden koşmasını umdu Dicle… Gerçeğin ne olduğunu hissetseniz de onulmaz bir umutla aksini istemeye devam etmek terk edilmişlerin kaderidir belki de. Dicle de babasının onu sevmesini istemeyi kendine bile itiraf edemeden içinde bir yara gibi taşıdı durdu. Taa ki çaresiz kalıp babasından iş için kendisine referans olmasını isteyeceği güne kadar… O gün babası ona yardım elini uzatmadığında müthiş bir hınç duydu, Kıraç’a kim olduğunu ispatlamak kendine itiraf etmese de Dicle için çok önemli artık. İçten içe, yıllarca neyi kaçırdığını görsün istiyor. O yüzden Ego Ajansta tutunmak, işinde başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yapacak, hatta bazen yapmaması gerekenleri bile yapacak.