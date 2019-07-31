Merhum Başbakan Adnan Menderes'in makam aracının Aydın Valiliğine devir teslimi nedeniyle tören yapıldı. Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes ile dönem dönem telefonla konuştuğunu belirterek, Aydın Menderes'in farklı hassasiyetleri olduğunu ifade etti.

Aydın Menderes ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Aydın Bey bir gün beni aradı, 'Fatih Camisi elden gidiyor Süleyman' dedi. 'Hayırdır efendim' dedim. Anlattı dakikalarca, onarılması lazım" dedi. Sonra bir baktık ki Cumhurbaşkanımız el atmış ve Fatih Camisi onarılmış, kurtarılmış" dedi. Konuşmasında gençlere de seslenen Soylu, şunları söyledi:

"Biz, sadece kendimize ait bir memlekette yaşamıyoruz. Biz, aynı zamanda etrafındaki coğrafyanın ve dünyanın hakkını, adaletini, doğruluğunu, dürüstlüğünü ve aslında medeniyetin tüm değerlerinin kendine yansımasını bekleyen bir memlekette yaşıyoruz. Sorumluluğumuz, sadece 780 bin kilometrekareyle alakalı bir sorumluluk da değildir."

Soylu, Menderes'in makam aracının Aydın Valiliği'ne devir teslimine ilişkin, "Sadece müzeye gönderdiğimiz bir araba değil, aslında onun bir sembol olduğunu, sahip çıktığımızın bir tarih olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'MÜZEYİ MENDERES HAFIZALARDAN SİLİNMESİN DİYE AÇIYORUZ'

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Menderes'in Türk milletinin gönlünde taht kurduğunu belirterek, Aydın'da hazırladıkları müzeye katkı sunan herkese teşekkür etti. Köşger, müzeyi, "Menderes Türk milletinin hafızasından silinmesin" diye açacaklarını anlattı. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da üniversitenin himayesindeki Menderes'in makam aracının Aydın'da yapılacak müzeye verilmesi konusunda teklifin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldiğini söyledi.

Teklifi hiç tereddütsüz kabul ettiklerini aktaran Prof. Dr. Uslan, "Aydın'da kurulacak müze, tüm milletimizin yoğun bir ilgiyle ziyaret edeceği, farkındalık oluşturacağı, demokrasiye sahip çıkmamız, darbecilere karşı durmamız adına önemli bir işleve sahip olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Prof. Dr. Uslan tarafından makam aracının devir teslim belgeleri imzalandı. İmza töreni sonrası, 1958 model Buick marka Roadmaster makam aracı Aydın'da yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne devri yapıldı. İmza törenine merhum Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes de katıldı.