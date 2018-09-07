Menemen Bld. - Darıca Gençler Bir. rakamlar

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Menemen Bld., 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Darıca Gençler Bir. takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Menemen Bld. 3 puanla 5. sırada, Darıca Gençler Bir. 1 puanla 10. sırada bulunuyor. Menemen Bld. son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Darıca Gençler Bir., son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 430 kodlu maçı oynayanlar; Menemen Bld. galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Darıca Gençler Bir. galibiyet oranı 0.00.

Menemen Bld. önceki hafta Darıca Gençler Bir. mücadelesinde 4-2 kazandı.

Darıca Gençler Bir., Menemen Bld. karşılaşmaında 4-2 yenildi.

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