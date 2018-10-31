Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman?

Menemen Bld. ve Zonguldak Kömürspor, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Türkiye Kupa 4.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Menemen Bld. son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Zonguldak Kömürspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 583 kodlu maçı oynayanlar; Menemen Bld. galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zonguldak Kömürspor galibiyet oranı 0.00.

Menemen Bld. son haftadaki Zonguldak Kömürspor müsabasında 3-1 kazandı.

Zonguldak Kömürspor ise Menemen Bld. karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Menemen Bld., evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Zonguldak Kömürspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Zonguldak Kömürspor, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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