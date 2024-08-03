Menemen'den ayrılan Kıvanç Küçükkarış'a 4 talip!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'da kaleci Kıvanç Küçükkarış sözleşmesini feshetti

Menemen FK ile yollarını ayıran Kıvanç Küçükkarış ile ilgilenen takımlar da belli oldu.

TFF 1. Lig'den Manisa FK ve Boluspor ile 2. Lig ekipleri Vanspor FK ve Arnavutköy Belediyespor 30 yaşındaki kaleci ile ilgilenen takımlar arasında bulunuyor.

Kıvanç'ın geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.