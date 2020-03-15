MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası içinde Menemensporlu oyuncu Ali Keten topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Onur Ergün topu ağlara gönderdi. 1-0

25. dakikada sol kanattan atağa çıkan İstanbulspor’da ceza sahasına topla giren Ali Dere’nin şutunda top, yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

31. dakikada hızlı gelişen Menemenspor atağında Ercan Coşkun’un pasında topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu, sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-1

58. dakikada bir pozisyon sonrasında çıkan tartışmada maçın hakemi iki takımın teknik direktörüne de kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa Çeçenoğlu’nun şutunda kaleci Alperen Uysal topu oyun alanına çeldi.

82. dakikada kaleciyle ile karşı karşıya kalan Muhammed Enes Durmuş, plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2

89. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kaleci Alperen Uysal boşa çıktı. Savunmadan dönen topu Tayfun Aydoğan, filelere gönderdi. 2-2