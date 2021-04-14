Menemenspor: 2 - Yılport Samsunspor: 2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Anıl Usta
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 79 Yusuf Talum),Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed (Dk. 79 Tidjani),Adamu, Ba, Akanbi (Dk. 90+1 Abdulkadir Öksüz),Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Ömer Şahbaş),İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Hamroun (Dk. 64 Burak Çalık),Djedje (Dk. 79 Ferhat Çulcuoğlu),Savicevic, Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz),Coureur
Goller: Dk. 34 Mohamed, Dk. 61 Ba (Menemenspor),Dk. 23 Coureur, Dk. 90+4 Veli Çetin (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 58 Tayfun Aydoğan, Dk. 75 Akanbi, Dk. 83 Nurullah Aslan (Menemenspor),Dk. 90+3 Yalçın Kılınç (Yılport Samsunspor)
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