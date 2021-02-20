TFF 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Menemenspor, Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Mert Güzenge, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay
Menemenspor: Emre Selen, Rıdvan Koçak (Dk. 74 Yusuf Talum),Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Akanbi, Traore (Dk. 81 Cem Çelik),Adamu (Dk. 74 Alaattin Hamza Ok),Mohamed (Dk. 81 Abdulkadir Öksüz),Tayfun Aydoğan, Okan Yılmaz (Dk. 65 Mehmet Aytemiz)
Akhisarspor: Halil Yeral, Kemal Cingirt, Orhan Taşdelen, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Onurcan Güler, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Çekdar Orhan),Keita (Dk. 46 Lawal),Dzon (Dk. 74 Mert Özyıldırım),Sissoko (Dk. 46 Toure),Peter (Dk. 59 Bertuğ Bayar)
Goller: Dk. 3 Halil Yeral (Kendi kalesine),Dk. 9, 45+3 ve 90+1 Akanbi, Dk. 13 Rıdvan Koçak, Dk. 66 Furkan Bayır (Menemenspor),Dk. 16 Peter, Dk. 83 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Kemal Cingirt, Dk. 72 Orhan Taşdelen, Dk. 84 Kadir Keleş (Akhisarspor),Dk. 30 Akanbi, Dk. 37 Okan Yılmaz, Dk. 88 Abdulkadir Öksüz (Menemenspor)
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