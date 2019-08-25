Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Burak Cansız, Furkan Ürün
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Alberk Koç, Semih Ceylan (Dk. 46 İbrahim Sangare),Diakite, Taşkın Çalış (Dk. 66 Galip Güzel),Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 55 Tayfun Aydoğan),Muhammed Ali Doğan, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Hüseyin Çolak
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz (Dk. 71 Barbosa),Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Quali),Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 19 Hamza Gür),Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 42 ve Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 53 Gökhan Karadeniz, Dk. 90 Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Semih Ceylan, Dk. 88 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)
Kırmızı kart: Dk. 29 Murat Elkatmış (Ekol Göz Menemenspor)
TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Ekol Göz Menemenspor, Atatürk Stadı'nda ağırladığı Hatayspor'a farklı kaybetti: 0-4. Sarı-lacivertlilerde Murat Elkatmış 29. dakikada kırmızı kart görürken, Selim 42'de perdeyi açtı. Konuk takım 54'te Gökhan'ın golüyle iyice rahatlarken, 60'ta yine Selim sahne aldı. Maçta son sözü 90'da Mirkan söyledi. Altınordu'nun ardından Menemenspor'u da yenen Hatayspor 2'de 2 yaparak zirve yarışında iddiasını kanıtladı.
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