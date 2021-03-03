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Menemenspor Kulübüne ait bazı defterler ile harcama belgelerine, yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor Kulübüne ait bazı defterler ve harcama belgelerine, yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

Menemenspor Kulübüne ait bazı defterler ile harcama belgelerine, yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu
AA

Alınan bilgiye göre, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, kulübün zarara uğratıldığı, transfer ücretlerinde, evrak üzerindekiler ile gerçek rakamlar arasında fark olduğu yönündeki şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu doğrultuda kulübe ait karar, üye kayıt, evrak kayıt, işletme hesap defterlerinin yanı sıra dernek gelirleri alındı ve harcama belgelerine, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada ise yerel seçimlerin ardından gelen belediye yönetiminin, yönetim kurulunu yıpratmak istediği savunuldu.

Kulübün içerisine siyaset sokmak isteyenlerin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şikayet üzerine emniyet güçlerimiz, kulübümüzün 2013'ten bu yana tüm karar defterlerini, gelir-gider fatura makbuzlarını incelemek üzere almıştır. Kulübümüz en son 2019 yılında denetlenmiş ve bu denetlemelerden tertemiz çıkmıştır. Biz ileriki günlerde yapacağımız kongre öncesi 2013'ten bu yana bütün evrakın incelenmeye alınmasının altında başka maksatlar olduğunu düşünmekteyiz. Bu spora siyaset karıştırmaktan başka bir şey değildir."

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