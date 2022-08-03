Son dönemin yıldızı parlayan spikerlerinden olan Mennan Şahin'in hayatı merak konusu oldu. Başarılı spiker konuşmasının yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. TRT spikeri Mennan Şahin, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Mennan Şahin'in biyografisi...

MENNAN ŞAHİN KİMDİR?

Ankara doğumlu ünlü spiker Muhammed Mennan Şahin, 3 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde İktisat bölümünde tamamlayan Şahin, spiker olmak istediğine karar verip, kariyerini o yönde şekillendirmiştir.

Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde yapan Mennan Şahin, YouTube kanalında diksiyon üzerine eğitimler veriyor. TRT'de seslendirme yapan başarılı spiker, aynı zamanda çeşitli uluslararası markanın seslendirmesini ve sunuculuğunu yapmaktadır.

Mennan Şahin, 2020 yılında sunmaya başladığı 'Lafın Gelişi' adlı programın içeriklerini de hazırlayarak, kelimelerin etimolojik kökenlerini anlatıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan yakışıklı spiker , Instagram üzerinden 'Lafteşambır' adını verdiği eğlenceli ve bilgilendirici yayınlar yapmaya devam ediyor.

Aynı zamanda TRT’nin birçok dijital projelerinde yer alan Şahin, 'Masa' adını verdiği programı sunarak, bu programda ağırladığı ünlü konuklara merak edilenleri sormaktadır.

Aslan burcu olan Mennan Şahin, 1,80 cm boyunda ve 75 kilo ağırlığındadır.