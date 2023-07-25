Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Menopoz sonrası kanamaya dikkat!

        Menopoz sonrası kanamaya dikkat!

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, menopoz sonrası görülen kanamaların kanser habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menopoz sonrası kanamaya dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden başlayan kanamaların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini ve bu kanamaların yüzde 20’sinde kansere dönebilecek lezyonlar tespit eden uzmanlara göre, menopoz döneminde hiçbir akıntı ya da kanama beklenmez. Bu nedenle vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak önemli.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, yeniden başlayan kanamaların ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı.

        Kumru, kendi yaptığı çalışmalar sonucunda, menopoz sonrası kanamaların yüzde 20’sinin kanser ya da kanser öncülü lezyonlar içerebildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi.

        "MENOPOZ DÖNEMİNDE HİÇBİR AKINTI OLMAZ"

        Kadınların adet dönemi dışındaki tüm kanamaların ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kumru, “Kadınlar genellikle menopoz sonrası kanamalarında yeniden adet gördüklerini düşünüyor. Oysa menopoz, rahim içinin tamamen suskunlaştığı, hiçbir akıntının olmadığı bir dönemdir. Doğası gereği östrojen hormonunun vücutta azaldığı, adetin tamamen bittiği bir dönemdir. Dolayısıyla kanama ya da herhangi bir akıntı durumunda oyalanmadan bir hekime başvurmaları son derece önemli. Çünkü, erken teşhis ve tedavi fırsatını kaçırmamak gerekir” diye konuştu.

        "ERKEN TEŞHİS İÇİN JİNEKOLOJİK MUAYENE ŞART"

        Kanamanın neden kaynaklandığını öğrenmenin doğru tedaviye başlamadaki önemine değinen Kumru, kanamanın pek çok nedeni olabileceğini belirtti.

        Prof. Dr. Kumru, “Menopoz sonrası kanamaların polip, endometriyal atrofi, endometriyal hiperplazi, vijanal atrofi, rahim kanseri, rahim kanseri öncülü lezyon, rahim ağzı kanseri, rahim ağzı kanseri öncül lezyonu gibi çeşitli sebepleri mümkün olabilir. Tüm bunların tespit edilebilmesi için önce jinekolojik muayene yaparak, ultrasonografi ve biyopsiler ile bu kanamaların sebebini anlıyor ve tedavisine öyle başlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

        Kumru, erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu, özellikle menopoz dönemine giren kadınların bu türden bütün akıntıları ciddiye alarak mutlaka jinekolojik muayene olmaları gerektiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Uzun zaman sonra yüzü güldü
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!