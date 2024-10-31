Menopoz sonrasında kalp hastalıkları artıyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, ailesinde kalp krizi öyküsü olanların, sigara içenlerin, şeker hastalarının, yüksek kolestrolü ve obezitesi olanların 40 yaşından sonra riskli grupta olduğunu söyledi. 40 yaşından sonra hastaların şikayeti bulunmasa bile yıllık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, menopoza giren kadınları da uyardı.

"YILLIK KONTROLLERİNİ YAPTIRMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Özdemir, “Kadın hastalarda menopoz sonrasında kalp hastalıklarında artış var. Özellikle erken menopoza giren kadınlar östrojen hormonunun kalp hastalıklarının koruyucu etkisinden mahrum kaldıkları için dikkatli olmalılar ve kontrollerini ihmal etmemeliler. Bazen bazı hastalıklar çok sessiz ilerler. Kişiler kendilerinde hipertansiyon ve şeker hastalığı olduğunu bilmez ve bu hastalıklar genetik faktörlere bağlıdır. O yüzden yıllık kontrollerini yaptırmaları çok önemli” diye konuştu.