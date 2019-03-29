İspanyol basını daha önce de ismi Beşiktaş’la anılan Kayserisporlu Mensah’ın sezon sonu siyah-beyazlılara kiralanabileceğini iddia etti. Tapusu Atletico Madrid’de olan Mensah’ın bir süredir sakat olduğu belirtilirken “Mensah da Beşiktaş’a sıcak bakıyor. Sezon sonu anlaşma olabilir” yorumu yapıldı.