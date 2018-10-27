Meppen - Preussen Munster düellosu

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Meppen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Preussen Munster takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 12 puanlı Meppen 18. sırada bulunuyor, Preussen Munster 22 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Meppen, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Preussen Munster, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 450 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Meppen kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Preussen Munster sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Meppen önceki hafta Werder Bremen(Am) mücadelesinde 2-1 yenildi.

Preussen Munster ise Sonnenhof Grossaspach karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Meppen, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 10 gol yedi.

Preussen Munster, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Preussen Munster, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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