Meppen - VfR Aalen maç önü

Meppen ve VfR Aalen, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Meppen 1 puanla 18. sırada, VfR Aalen 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Meppen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. VfR Aalen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Meppen kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, VfR Aalen sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Meppen önceki hafta Sportfreunde Lotte mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

VfR Aalen ise Osnabrück karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Meppen, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

VfR Aalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VfR Aalen, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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