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        Haberler Yaşam Merak uyandıran gizemli eşyalar: İkinci kez baktığınızda bile amacını anlayamayacaksınız!

        Merak uyandıran gizemli eşyalar: İkinci kez baktığınızda bile amacını anlayamayacaksınız!

        Çevremizde rastladığımız sıradan eşyaların yanı sıra ne amaçla üretildiğini anlayamadığımız nesneler de vardır. Bu eşyalar bazen ne kadar bakarsak bakalım bizim için bir anlam ifade etmeyebilir. Peki, ne işe yaradığınızı çözmekte zorlanacağınız eşyaları görmek ister misiniz? İşte, sizin için amacı anlaşılmayan eşyaların fotoğrafları ve cevapları...

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        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:04
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        1

        Günlük hayatta sık sık karşılaşılan eşyaların arasında bazılarının ilk bakışta ne olduklarını anlamak zor olabilir. Bu yaratıcı ve sıra dışı eşyaları gündelik yaşamınızda görmeseniz de internet sayesinde görebilirsiniz. Peki, bu eşyaların ne işe yaradığını cevabı görmeden çözebilir misiniz? İşte, bazı insanların paylaşıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştıkları eşyaların ne işe yaradığına dair detaylar...

        2

        ''Fransa'da gördüğüm bu tuhaf kapı ne işe yarıyor?''

        Cevap: Okyanusa akan yağmur suyunun akışını sağlayan bir kapı olduğu biliniyor.

        3

        ''Kaldırımın yakınında yola bakan çok küçük bir beton bank veya koltuğa benziyor, sizce bu nedir?''

        Cevap: Bu, insanların at arabalarına binip inmelerine yardımcı olmak için kullanılan eski araba basamaklarıdır.

        4

        ''Bu nedir ve ne için kullanılır, çözebilen var mı?''

        Cevap: Kömür ateşine hava girmesini sağlayan körüktür, yani küçük yangınları körükleyip bir an önce başlamasına sebep olur.

        5

        ''Sanat için kullanılan antika bir eşyaya benziyor, ne olduğunu bilen var mı?''

        Cevap: Bu bir tekstil damgasıdır, yani boya direnci olarak ipek üzerine balmumu basmak için kullanılır.

        6

        ''Karayip sahilinde gördüm, bu duman kokan derimsi çanta benzeri şey nedir?''

        Cevap: Bunlar, işlenmek üzere bir fabrikaya gönderilmeden önce ham halde olan doğal kauçuk levhalardır. Kauçuk ağaçlarından elde edilir.

        7

        ''Bunun ne işe yaradığını bilen var mı? Sapın üstündeki kısım dönüyor.''

        Cevap: Bu bir uçurtma çubuğudur.

        8

        ''Dekoratif altın boya çizgilerine sahip beyaz porselenin ortası aşağı doğru eğimli ve her iki ucunda da tutacaklar var. Süs eşyası olabilir mi?''

        Cevap: Bu eşyaya gümüşlük denir. Genellikle mutfak eşyalarını saklamak için kullanılır.

        9

        ''Büyükannemin evini temizlerken rastladım, bu nedir?''

        Cevap: Bu bir un silgisidir, un serpmek için kullanılır. Kurabiyelerin ve diğer şeylerin üzerine pudra şekeri serpmeye de yarar. Ayrıca, unu kutudan tozutmadan almayı kolaylaştırır.

        10

        ''Plastik uçlu metal yay, yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ve üzerinde yazı veya işaret yok. Ne olduğunu çözebilen var mı?''

        Cevap: Yüzdeki küçük tüyler için kullanılan bir tüy dökücüdür.

        11

        ''Arkadaşım hediye etti ama ne olduğunu sormaya çekindim, fikri olan var mı?''

        Cevap: Bu bir kitap ayracıdır. Uzun kısım sayfaların arasına giriyor ve üst kısımdan kancalanıyor.

        12

        ''Bu tavanın niye böyle olduğunu bilen var mı?''

        Cevap: Lavaboyu tıkamadan pişirdiğiniz sıvıları dökmenizi sağlar.

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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