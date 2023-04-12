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Haberler Televizyon Merak uyandıran tanıtım: Kızılcık Şerbeti’nin 23. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı!
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Kızılcık Şerbeti’nin 23. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ömer’in sorguya alındığı heyecan dolu tanıtımda Ömer, Kıvılcım’a “Bir süre görüşmesek iyi olacak” diyerek tavrını belli ediyor.

Merak uyandıran tanıtım: Kızılcık Şerbeti’nin 23. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı!
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Nursema’nın, Umut’un yaralarımızı birlikte saralım teklifini kabul etmediği ve Doğa'nın gözyaşlarını tutamadığı sahnenin ekrana geldiği tanıtımla birlikte “Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgarları mı esecek?” sorusu akıllara geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nursema, evine babası Abdullah’ın annesine her şeyi anlatması şartıyla geri döndü. Abdullah, Pembe ve Nursema’nın yüzleşmesinde nefesler tutuldu. Nursema, babasının Alev’e olan hislerini annesine anlatmasını istese de yüreği buna izin vermedi ve babasının annesine yapacağı itirafa engel oldu. Staj yaptığı klinikte hastalarına Fatih’in karar verdiğini öğrenen Doğa yeni bir klinik bularak sitemini Fatih’e iletti. Öte yandan Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın açılış gününde aileler bir araya geldi. Sönmez’in lokantada Antakya ve Malatya’ya ait yöresel yemeklerin yapıldığını belirterek ülkemizde yaşanan deprem felaketine değinmesi dikkatleri çekti. Abdullah; Nursema’ya yardım eli uzatan Doğa ve Alev’e hediye alarak teşekkür etmek istedi. Alev ve Abdullah’ın merakla beklenen yüzleşme sahnesinde; Abdullah daha önce yaptığı aşk itirafını kast ederek bir daha bu konuyu açmayacağının sözünü Alev’e verdi. Alev’in, konuşmasının ardından mekandan ayrılan Abdullah’a yetişmek için arkasından koşması büyük merak uyandırdı.

Çimen’in bilgisayarında gördüğü uygunsuz görüntülerin yer aldığı flashdiskin Metehan’a ait olduğunu öğrenen Kıvılcım harekete geçti. Konuyu okul kuruluna taşıyan Kıvılcım, Metehan’ı korumak istese de başarılı olamadı. Ömer’in tepkisiyle de karşılaşan Kıvılcım’a büyük sürpriz bölümün final sahnesinde ekrana geldi. Kuruldan bir öğretmenin yaptığı şikayetle polisler Metehan’ı göz altına almak için okula geldi. Metehan’ı kurtarmak isteyen Ömer’in görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyerek suçu üstlenmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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